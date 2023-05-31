Европарламент утвердит план широкомасштабного производства боеприпасов в ЕС

Европарламент на мини-сессии, которая состоится 1 июня в Брюсселе, проголосует по плану, разработанному Еврокомиссией, по налаживанию широкомасштабного производства боеприпасов в странах Евросоюза, сообщает Trend.

Этот план направлен на обеспечение поставок боеприпасов в Украину и пополнение собственных запасов Евросоюза. Это отражено в повестке дня сессии, опубликованной в среду.

Для финансирования этого плана Европейский союз выделит 500 миллионов евро из своего бюджета и до 1 миллиарда евро из внебюджетного Европейского фонда мира.

"Нормативный акт о поддержке производства боеприпасов предусматривает ограниченные меры поддержки, включая выделение дотаций в размере 500 миллионов евро из бюджета Европейского союза. Это позволит развить производственные возможности в ЕС и обеспечить необходимое количество боеприпасов, ракет и их компонентов", - говорится в проекте доклада, который предстоит утвердить евродепутатам.