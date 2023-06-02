Шольц и Макрон обсудят международные темы

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 июня примет президента Франции Эмманюэля Макрона в Потсдаме. Об этом сообщила представитель правительства Германии Кристиане Хоффман на пресс-конференции в Берлине, сообщает Trend

"В ходе встречи стороны обсудят двусторонние и международные вопросы, а также европейскую повестку. Не планируется проведение пресс-конференции", - отметила она. Встреча будет проходить в формате рабочего ужина.

Также было объявлено, что Макрон совершит государственный визит в Федеративную Республику Германия с 2 по 4 июля по приглашению президента Франка-Вальтера Штайнмайера.