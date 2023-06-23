ВВП Испании достиг допандемийного уровня

Испания отмечает ускорение роста своего валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале, достигнув уровня, предшествовавшего пандемии, сообщает Trend.

Данные национальных счетов свидетельствуют о повышении темпов роста ВВП в первом квартале текущего года, восстанавливая предпандемийный уровень.

Испания также устанавливает себя в роли самой быстрорастущей экономики в Европе, по данным министерства. Годовой темп роста ВВП в первом квартале достиг 4,2%, в сравнении с 3,1% в предыдущем квартале. Этот показатель вчетверо превышает среднее значение для европейских стран.

Министерство экономики королевства объясняет, что экономический рост ускорился в первом квартале текущего года благодаря внутреннему спросу, экспорту и повышению конкурентоспособности бизнеса.