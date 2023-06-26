По итогам парламентских выборов в Греции Кириакос Мицотакис вернулся к власти

БАКУ /Trend/ - Правоцентристская партия «Новая демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, набрала 40,56 процента голосов после подсчета 98 процентов бюллетеней на повторных парламентских выборах.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве внутренних дел, которое занимается организацией парламентских выборов. Набранное партией «Новая демократия» количество голосов позволяет ей получить 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировать независимое правительство.

Мицотакис будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра страны в президентском дворце 26 июня, а в течение дня будет объявлен состав правительства.