ЕС эвакуирует граждан стран-членов из Нигера

БАКУ /Trend/ - Евросоюз принял решение эвакуировать граждан стран-членов из Нигера.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на сайте ЕС.

По его словам, в Нигере останется только делегация Еврокомиссии, занимающаяся вопросами гуманитарной помощи.

"Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте. Они останутся на месте вместе со своими коллегами из соседних стран, чтобы лимитировать негативные последствия военного переворота для наиболее уязвимых слоев общества", - написал он.