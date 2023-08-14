Премьер-министр Латвии подает в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своем намерении подать в отставку. В своем заявлении, которое он планирует представить президенту республики Эдгарсу Ринкевичсу 17 августа, Кариньш выразил свое намерение покинуть пост, сообщает Trend.

"Я намерен подать заявление об отставке в четверг, 17 августа. Я также призвал партию "Новое единство", которая входит в правящую коалицию, представить нового кандидата на пост премьер-министра", - сообщил он на своей странице в социальной сети X (предыдущее название Twitter).