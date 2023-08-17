В Еврокомиссии сообщили о заполненности газохранилищ ЕС на 89,89%

Уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет 89,89%. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге, передает Trend.

"На данный момент газовые хранилища Евросоюза заполнены на уровне 89,89%, и это действительно хороший результат", - подчеркнул он.

Де Кеерсмакер также отметил, что этот высокий уровень заполнения в значительной степени связан с необычно теплой зимой в Европе.

Ранее Еврокомиссия поддержала предложение Киева о возможности использования европейскими газовыми компаниями украинских газохранилищ на западе страны для хранения лишних запасов газа. Это решение позволит Украине получить дополнительные доходы.

Весной Еврокомиссия установила цель заполнить газохранилища стран ЕС на уровне 90% к 1 ноября.