Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В Еврокомиссии сообщили о заполненности газохранилищ ЕС на 89,89%

Европа Материалы 17 августа 2023 16:37 (UTC +04:00)
В Еврокомиссии сообщили о заполненности газохранилищ ЕС на 89,89%

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

Уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет 89,89%. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге, передает Trend.

"На данный момент газовые хранилища Евросоюза заполнены на уровне 89,89%, и это действительно хороший результат", - подчеркнул он.

Де Кеерсмакер также отметил, что этот высокий уровень заполнения в значительной степени связан с необычно теплой зимой в Европе.

Ранее Еврокомиссия поддержала предложение Киева о возможности использования европейскими газовыми компаниями украинских газохранилищ на западе страны для хранения лишних запасов газа. Это решение позволит Украине получить дополнительные доходы.

Весной Еврокомиссия установила цель заполнить газохранилища стран ЕС на уровне 90% к 1 ноября.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости