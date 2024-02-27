В Греции раскрыли подробности консенсуса ЕС по активам России

БАКУ /Trend/ - Европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины.

Об этом заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис, передает Trend.

По словам дипломата, этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Также Макрон объявил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия.