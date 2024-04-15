Глава МИД Венгрии обсудил с Лавровым конфликт между Ираном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто провел телефонные разговоры с коллегами из России и Объединенных Арабских Эмиратов Сергеем Лавровым и шейхом Абдалла бен Заид Аль Нахайяном.

Как передает Trend, об этом Сиярто написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в ходе телефонных разговоров обсуждался вооруженный конфликт между Израилем и Ираном.

"Я сказал обоим своим коллегам, что Венгрия надеется, что еще есть шанс избежать эскалации. Но это станет возможным, когда все основные игроки мировой политики будут вести себя ответственно в предстоящий период", - отметил он.