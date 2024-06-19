Падение авторитета Макрона вызвало обеспокоенность среди депутатов от его партии

БАКУ /Trend/ - Падение авторитета Эммануэля Макрона повлияло и на тактику депутатов от его партии.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, большинство из них предпочло не размещать фото Макрона в материалах своей кампании на внеочередных парламентских выборах.

Можно ли сказать, что деятельность Макрона стала пятном позора для французов? По крайней мере, некоторые кандидаты из его лагеря уверены в этом и призывают его к сдержанности во время кампании.

Радио "Европа -1" подготовило репортаж с рынка Понселе в 17-м округе Парижа, в котором французы жестко критикуют главу государства. Критикуют президента и на рынке Понселет в 4-м округе Парижа. На улицах, в овощных и фруктовых лавках сторонников Макрона также не нашлось.

Французы считают снижение покупательной способности основной проблемой, возникшей при Макроне. Представители простого народа заявляют, что раньше верили ему, но нынешняя ситуация говорит о наличии реальной проблемы. Они говорят, что не будут голосовать за Макрона, за его партию. А пожилые люди отметили, что он слишком много говорит, словно играет в кино, на театральной сцене.

Падение авторитета Макрона вызвало беспокойство внутри его партии. Кандидаты от его партии предпочли не размещать его фотографию на своих избирательных листках. В отличие от 2022 года, на агитматериалах Астрид Паносян-Буве армянского происхождения из президентской партии нет фото главы государства. Оно заменено фотографией Эдуарда Филиппа.

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