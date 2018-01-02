Нетаньяху опроверг слова президента Ирана о причастности Израиля к беспорядкам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг в понедельник высказывания президент Ирана Хасана Роухани о причастности еврейского государства к беспорядкам в Иране, передает ТАСС. Ранее в понедельник иранский лидер заявил, что, по его мнению, массовые акции протеста, продолжающиеся в стране с четверга, вызваны, в частности, вмешательством других государств в жизнь страны.

"Сегодня я слышал заявление президента Роухани о том, что Израиль стоит за демонстрациями в Иране, это не только ложь, это смешно", - сказал глава израильского правительства, чьи высказывания распространила в понедельник его канцелярия. При этом Нетаньяху отметил, что "в отличие от Роухани, не будет оскорблять иранский народ". "Отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, справедливости и к основным правам, в которых им отказывали десятилетиями", - продолжил премьер.

Нетаньяху заявил, что "жестокий режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти". "Этот режим отчаянно пытается посеять между нами ненависть, но ему это не удастся, - пояснил премьер. - Когда режим наконец падет, а однажды это произойдет, иранцы и израильтяне вновь станут хорошими друзьями". "Я желаю успеха иранскому народу в его благородном стремлении к свободе", - добавил он.

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