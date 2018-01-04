Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

4 января 2018 11:33 (UTC+04:00)

Четыре авиаудара военно-воздушных сил Израиля, последовавшие в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, были нанесены по сельскохозяйственным территориям к востоку от города Рафах на юге анклава, сообщил РИА Новости местный источник.

Ранее в четверг Армия обороны Израиля сообщила, что израильские истребители нанесли удар по террористической инфраструктуре в палестинском секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории в среду.

"Авиаудары были нацелены на сельскохозяйственные земли, некоторые ракеты, запущенные истребителями, не взорвались", — сообщил источник. Он добавил, что взрывы произошли на юге сектора Газа между городами Рафах и Хан-Юнис.

О раненых не сообщается.

Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

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