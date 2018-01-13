Красный полумесяц рассказал о столкновениях палестинцев с полицией Израиля

Не менее 290 палестинцев получили ранения во время столкновений с полицией на Западном берегу реки Иордан и границе сектора Газа, сообщила РИА Новости представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.



"Число раненых палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа сегодня составило 290 (человек - ред.), в том числе 45 - от боевых пуль, 30 - от резиновых, и 215 - в результате газа", - рассказала представитель организации.

По данным источников минздрава сектора Газа, серьезных ранений нет.

Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается уже полтора месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.