Красный полумесяц рассказал о столкновениях палестинцев с полицией Израиля

13 января 2018 03:46 (UTC+04:00)

Не менее 290 палестинцев получили ранения во время столкновений с полицией на Западном берегу реки Иордан и границе сектора Газа, сообщила РИА Новости представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Число раненых палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа сегодня составило 290 (человек - ред.), в том числе 45 - от боевых пуль, 30 - от резиновых, и 215 - в результате газа", - рассказала представитель организации.

По данным источников минздрава сектора Газа, серьезных ранений нет.

Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается уже полтора месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанская делегация ознакомилась с опытом Израиля по городскому строительству (ФОТО)
Общество 8 января 00:38
МИД Турции осудил израильский законопроект по Иерусалиму
Турция 5 января 04:05
Израильские компании обсуждают возможность создания производства в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 4 января 22:43
Израиль нанес ответные удары по сектору Газа
Израиль 4 января 11:33
Израиль сообщил о пуске ракеты из сектора Газа по территории страны
Израиль 3 января 16:30
Палестина не поддастся на "шантаж" Трампа, пригрозившего ей прекращением финансовой помощи
Арабские страны 3 января 10:16
Израильские ВВС атаковали позиции ХАМАС
Израиль 2 января 05:10
Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Израиль 1 января 23:41
В Израиле заявили, что не вмешиваются во внутренние дела Ирана
Израиль 1 января 15:34
Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану
США 29 декабря 2017 23:15
ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации
Израиль 29 декабря 2017 22:30
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В мире 29 декабря 2017 15:28
Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана
Израиль 29 декабря 2017 03:53
Тысячи верующих приняли участие в молитве о дожде у Стены плача в Иерусалиме
Израиль 28 декабря 2017 23:44
Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами
Европа 26 декабря 2017 00:28
Израильские военные задержали около 30 палестинцев
В мире 25 декабря 2017 10:32
Двое турецких граждан будут депортированы из Израиля
Турция 25 декабря 2017 08:43
В Иерусалиме задержаны граждане Турции
Турция 23 декабря 2017 10:24