Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом

14 января 2018 02:07 (UTC+04:00)

Израильская авиация атаковала "террористическую инфраструктуру" на границе сектора Газа с Египтом, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Военные не конкретизируют цель и причины бомбардировки, но говорят, что по соображениям безопасности в воскресенье будет закрыт расположенный поблизости КПП "Керем-Шалом" — единственный грузовой погранпереход палестинского анклава.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа", — сказано в пресс-релизе.

Военные добавили, что продолжают считать ответственным за все происходящее в секторе Газа правящее там исламистское движение ХАМАС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Красный полумесяц рассказал о столкновениях палестинцев с полицией Израиля
Израиль 13 января 03:46
Азербайджанская делегация ознакомилась с опытом Израиля по городскому строительству (ФОТО)
Общество 8 января 00:38
МИД Турции осудил израильский законопроект по Иерусалиму
Турция 5 января 04:05
Израильские компании обсуждают возможность создания производства в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 4 января 22:43
Израиль нанес ответные удары по сектору Газа
Израиль 4 января 11:33
Израиль сообщил о пуске ракеты из сектора Газа по территории страны
Израиль 3 января 16:30
Израильские ВВС атаковали позиции ХАМАС
Израиль 2 января 05:10
Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Израиль 1 января 23:41
В Израиле заявили, что не вмешиваются во внутренние дела Ирана
Израиль 1 января 15:34
ВВС Турции уничтожили четыре террориста РПК на севере Ирака
Турция 30 декабря 2017 20:14
Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану
США 29 декабря 2017 23:15
ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации
Израиль 29 декабря 2017 22:30
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В мире 29 декабря 2017 15:28
Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана
Израиль 29 декабря 2017 03:53
Тысячи верующих приняли участие в молитве о дожде у Стены плача в Иерусалиме
Израиль 28 декабря 2017 23:44
Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами
Европа 26 декабря 2017 00:28
Израильские военные задержали около 30 палестинцев
В мире 25 декабря 2017 10:32
Двое турецких граждан будут депортированы из Израиля
Турция 25 декабря 2017 08:43