Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом

Израильская авиация атаковала "террористическую инфраструктуру" на границе сектора Газа с Египтом, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Военные не конкретизируют цель и причины бомбардировки, но говорят, что по соображениям безопасности в воскресенье будет закрыт расположенный поблизости КПП "Керем-Шалом" — единственный грузовой погранпереход палестинского анклава.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа", — сказано в пресс-релизе.

Военные добавили, что продолжают считать ответственным за все происходящее в секторе Газа правящее там исламистское движение ХАМАС.

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