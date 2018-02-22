Израиль и США проведут в марте масштабные учения ПРО

22 февраля 2018 21:03 (UTC+04:00)

Израиль и США проведут в марте совместные учения сил противовоздушной и противоракетной обороны с участием тысяч военнослужащих обеих стран, сообщила израильская пресс-служба, передает РИА Новости.

Маневры под названием "Можжевеловая кобра" состоятся в Израиле в девятый раз с 2001 года. Как подчеркивают военные, они носят плановый характер, не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать "бесшовное взаимодействие" в противостоянии всему спектру ракетных угроз.

"В учениях примут участие свыше 2,5 тысячи американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с двумя тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и иных подразделений", - говорится в пресс-релизе.

Союзники собираются задействовать все основные зенитно-ракетные комплексы, которые есть в распоряжении Израиля, - Patriot, "Хец", "Железный купол" и "Пращу Давида", принятую на вооружение менее года назад.

"В основу учений положен сценарий, при котором силы США перебрасываются в Израиль в помощь израильской ПВО. Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий", - сообщили военные.

Основная часть учений пройдет с 4 по 15 марта, но отдельные совместные мероприятия растянутся до конца месяца.

"Военных Соединенных Штатов и Израиля связывает прочное партнерство, которое построено на доверии, ставшем результатом десятилетий сотрудничества. Учения "Можжевеловая кобра" продолжают укреплять эти отношения, дают нам возможность развивать способность к взаимодействию и бесшовной интеграции с нашими израильскими партнерами", - сказал командующий Третьей воздушной армии США генерал-лейтенант Ричард Кларк.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США не собираются мириться с "диктаторским режимом" КНДР - Пенс
США 01:10
Стало известно, кто бросил гранату в посольство США в Подгорице
Европа 22 февраля 15:15
На здание посольства США в Черногории совершено нападение (Обновлено)
В мире 22 февраля 08:40
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении РФ
США 22 февраля 07:04
Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады в Пхенчхане
США 22 февраля 06:15
США поставят Швеции системы ПВО/ПРО Patriot на сумму $3,2 млрд
США 22 февраля 04:55
Трамп предложил вооружить учителей
США 22 февраля 03:16
США запретили Украине строить ракеты для Турции
Турция 21 февраля 17:54
Власти Египта опровергли участие в газовой сделке с Израилем
Израиль 21 февраля 17:13
США предлагали Ирану провести тайные переговоры для урегулирования разногласий
Политика 21 февраля 16:20
Полиция США сообщила о предотвращении стрельбы в калифорнийской школе
США 21 февраля 10:56
Законодатели Флориды не стали рассматривать законопроект о запрете продажи винтовок
США 21 февраля 07:15
КНДР отменила встречу с Пенсом на Олимпиаде
США 21 февраля 04:51
США ввели ограничения на импорт древностей из Ливии
США 21 февраля 03:24
Минюст США создаст рабочую группу по кибербезопасности
США 21 февраля 02:00
В одной из школ штата Огайо объявлена эвакуация
США 20 февраля 23:22
Аббас раскритиковал политику Британии и США в отношении Палестины
Арабские страны 20 февраля 23:00
Американец упал со скалы, пытаясь спасти собаку
США 20 февраля 22:22