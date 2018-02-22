Израиль и США проведут в марте масштабные учения ПРО

Израиль и США проведут в марте совместные учения сил противовоздушной и противоракетной обороны с участием тысяч военнослужащих обеих стран, сообщила израильская пресс-служба, передает РИА Новости.

Маневры под названием "Можжевеловая кобра" состоятся в Израиле в девятый раз с 2001 года. Как подчеркивают военные, они носят плановый характер, не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать "бесшовное взаимодействие" в противостоянии всему спектру ракетных угроз.

"В учениях примут участие свыше 2,5 тысячи американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с двумя тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и иных подразделений", - говорится в пресс-релизе.

Союзники собираются задействовать все основные зенитно-ракетные комплексы, которые есть в распоряжении Израиля, - Patriot, "Хец", "Железный купол" и "Пращу Давида", принятую на вооружение менее года назад.

"В основу учений положен сценарий, при котором силы США перебрасываются в Израиль в помощь израильской ПВО. Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий", - сообщили военные.

Основная часть учений пройдет с 4 по 15 марта, но отдельные совместные мероприятия растянутся до конца месяца.

"Военных Соединенных Штатов и Израиля связывает прочное партнерство, которое построено на доверии, ставшем результатом десятилетий сотрудничества. Учения "Можжевеловая кобра" продолжают укреплять эти отношения, дают нам возможность развивать способность к взаимодействию и бесшовной интеграции с нашими израильскими партнерами", - сказал командующий Третьей воздушной армии США генерал-лейтенант Ричард Кларк.

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