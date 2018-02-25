Израильская армия открыла огонь по рыбацкой лодке у сектора Газа

25 февраля 2018 20:05 (UTC+04:00)

Израильская армия открыла огонь по рыбацкой лодке, вышедшей за пределы рыболовной зоны у сектора Газа, погиб один палестинец, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Как отмечается в аккаунте израильской армии в сети микроблогов Twitter, инцидент произошел на севере сектора Газа.

"Подозрительная рыбацкая лодка, в которой находилось три человека, пересекла границу рыболовной зоны", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ответ израильские военные начали операцию по задержанию, которая сопровождалась в том числе "выстрелами в воздух и по лодке".

"Один из подозреваемых получил тяжелое ранение и позже скончался. Остальные были направлены для прохождения необходимой проверки", - сообщается в Twitter армии. Пострадавших среди израильских военных нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия готова предоставить Палестине и Израилю площадку для переговоров
Россия 19 февраля 11:21
В Палестине заявили о готовности к прямым переговорам с Израилем
Арабские страны 13 февраля 20:00
Индийский премьер посетил Палестину и пообещал поддержать мирный процесс
Другие страны 10 февраля 19:24
Палестинец погиб в стычках с израильскими силами на Западном берегу Иордана
Израиль 7 февраля 02:48
Глава МИД Палестины посетит Турцию
Другие страны 1 февраля 11:31
Аббас призвал Евросоюз скорее признать Палестину
Арабские страны 22 января 18:00
Глава МИД Франции: ЕС намерен заключить соглашение об ассоциации с Палестиной
Европа 22 января 12:22
В ЕС рассказали о подготовке переговоров по ассоциации с Палестиной
Европа 19 января 14:24
На Западном берегу израильские силы ведут бой с вооруженными палестинцами
Израиль 18 января 05:18
Туркменистан и Палестина обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 16 января 17:51
Аббас призвал к пересмотру неработающих соглашений Палестины с Израилем
Арабские страны 15 января 00:35
Красный полумесяц рассказал о столкновениях палестинцев с полицией Израиля
Израиль 13 января 03:46
Палестина не поддастся на "шантаж" Трампа, пригрозившего ей прекращением финансовой помощи
Арабские страны 3 января 10:16
Израильские военные задержали около 30 палестинцев
В мире 25 декабря 2017 10:32
В Иерусалиме задержаны граждане Турции
Турция 23 декабря 2017 10:24
Турция построит в Палестине промышленную зону
Бизнес 22 декабря 2017 15:35
ОИС приветствует решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму
Другие страны 22 декабря 2017 13:25
Глава МИД Китая назвал палестинский вопрос "исторической трагедией"
В мире 22 декабря 2017 10:50