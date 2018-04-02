Израильский министр заявил, что ООН превратилась в "МИД ХАМАС"

2 апреля 2018 13:37 (UTC+04:00)

Израильский министр по общественной безопасности Гилад Эрдан заявил, что Израилю не нужно сотрудничать с ООН, потому что эта международная организация превратилась в "министерство иностранных дел террористической организации ХАМАС", а Израиль сам в состоянии провести расследование инцидентов на границе с сектором Газа, сообщает РИА Новости.

В минувшую пятницу вдоль границы сектора Газа и Израиля началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. По последним данным, в результате столкновений с израильской армией погибло не менее 16 человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в Газе, в том числе гибель людей при столкновениях.

"Нет ни одной причины сотрудничать с ООН. ООН — это вражеская структура… ООН превратилась в министерство иностранных дел террористической организации ХАМАС", — заявил Эрдан в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ", отвечая на вопрос, стоит ли Израилю сотрудничать с ООН в случае, если эта организация будет расследовать произошедшее на границе с Газой.

Израильский министр добавил, что даже если и произошли какие-то "нарушения", то у Израиля есть "свои независимые органы расследования, которые умеют вести следствие самостоятельно".

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