LATAM анонсировал рейсы из Израиля в Бразилию

5 апреля 2018 12:05 (UTC+04:00)

Министерство туризма Израиля объявило о завершении длившихся полтора года переговоров с латиноамериканской компанией LATAM о возобновлении прямого авиасообщения с Бразилией и Чили. Компания получит от государства премию в размере 750 тысяч евро, сообщает Newsru.

Ранее маршрут Тель-Авив-Сан-Паулу обслуживался израильской авиакомпанией "Эль-Аль", однако шесть лет назад крупнейшая израильская авиакомпания отказалась от него из-за нерентабельности.

LATAM начнет обслуживать маршрут 12 декабря. Рейсы Тель-Авив-Сан-Паулу-Сантьяго-де-Чили будут вылетать по воскресеньям, вторникам и четвергам, рейсы в обратном направлении – по понедельникам, средам и субботам.

Время полета до Сан-Паулу будет составлять 11 часов, на 3,5 часа меньше, чем тот же перелет занимал у "Эль-Аля". Как сообщает The Marker, это стало возможно благодаря пролеганию маршрута через воздушное пространство стран Африки, ранее закрытых для израильских рейсов.

Стоимость билетов – от 999 долларов.

В министерстве туризма рассчитывают на продолжение роста количества туристов из Бразилии. По данным минтура, в среднем бразильцы проводят в Израиле 10 суток, тратя в стране около 1,9 тысячи долларов. В 2017 году в Израиле побывали 55 тысяч туристов из Бразилии, потратившие в Израиле около 105 миллионов долларов.

Напомним, что 22 марта авиакомпания Air India объявила о выходе на маршрут Нью-Дели-Тель-Авив, пролегающий через воздушное пространство Саудовской Аравии.

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Azernews Newspaper
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