Христиане со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня, передает ТАСС.

Позже вечером 7 апреля делегация фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Тель-Авива доставит Благодатный огонь в Москву, к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

Храм Гроба Господня, возведенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа, вмещает более 10 тыс. человек. До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов и еще несколько часов на богослужении уже после.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.