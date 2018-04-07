Христиане со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме

7 апреля 2018 10:02 (UTC+04:00)

Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня, передает ТАСС.

Позже вечером 7 апреля делегация фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Тель-Авива доставит Благодатный огонь в Москву, к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

Храм Гроба Господня, возведенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа, вмещает более 10 тыс. человек. До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов и еще несколько часов на богослужении уже после.

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