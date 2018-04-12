"Эль-Аль" меняет маршруты полетов из-за возможной атаки на Сирию

12 апреля 2018 17:46 (UTC+04:00)

Авиакомпания "Эль-Аль" начала менять маршруты полетов в связи с возможной атакой США на Сирию. Об этом сообщают в среду израильские СМИ.

В самой авиакомпании не стали комментировать эту информацию.

В среду, 11 апреля, Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала предупреждение о необходимости проявлять повышенную бдительность.

Организация также предупредила о том, что, если в ближневосточном регионе будут выпущены ракеты, это может повлиять на систему навигации и связь с самолетами.

Как сообщает служба новостей "Кан", мэрия Хайфы также решила подготовиться к атаке на Сирию и освежить в памяти правила поведения на случай чрезвычайных ситуаций. Планируется открыть городские бомбоубежища. Мэр города Йона Яхав призвал жителей также принять участие в этой подготовке: проверить состояние защищенных помещений и снаряжение для чрезвычайных ситуаций.

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