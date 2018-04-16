В Израиле открылся купальный сезон

В Израиле объявлено о начале нового купального сезона на 158 оборудованных пляжах Израиля, сообщает в понедельник Newsru.

105 пляжей расположены на средиземноморском побережье, четыре – на Красном море, 16 – на Мертвом море и 22 – на озере Кинерет.

В текущем году в Израиле появились девять новых оборудованных пляжей – пляж Касабланка в Тверии, пляжи Берники, Курси и Голан на Кинерете, пляжи Ямит и Альмогим в Кирьят-Яме, Полег-Даром и Блю-Бэй в Нетании и отдельный пляж для верующих в Акко.

Закончится купальный сезон 2018 года 8 октября.

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