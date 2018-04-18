Армия Израиля атаковала позицию ХАМАС

Израильская армия атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военных на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец", передает РИА Новости.

По данным издания, ранее во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста". В результате обстрела никто из военных не пострадал.

В ответ, как пишет газета, "израильские танки открыли огонь по наблюдательному пункту ХАМАС"

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