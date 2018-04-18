Пятеро человек ранены в результате удара армии Израиля по позиции ХАМАС

18 апреля 2018 09:33 (UTC+04:00)

Пять человек получили ранения в результате удара израильской армии по позиции движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Пять палестинцев получили ранения различной степени тяжести в результате израильского удара по наблюдательной башне на восточной границе города Хан Юниса", — заявил аль-Кедра.

Ранее газета "Гаарец" сообщила, что израильская армия атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военных на границе с сектором Газа. По данным издания, во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста". В результате обстрела никто из военных не пострадал. В ответ, как пишет газета, "израильские танки открыли огонь по наблюдательному пункту ХАМАС".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Армия Израиля атаковала позицию ХАМАС
Израиль 00:48
Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу
Израиль 17 апреля 20:42
ООН осудила Израиль за стрельбу по палестинцам на границе с сектором Газа
В мире 17 апреля 19:32
Израиль ждет репатриантов из Великобритании
Израиль 17 апреля 18:05
Открытие железной дороги Иерусалим–Тель-Авив откладывается
Израиль 17 апреля 16:00
На израильских вокзалах будут выдавать «общественные» велосипеды
Израиль 17 апреля 12:28
В "Мосаде" прошло специальное мероприятие, посвященное 70-летию Израиля
Израиль 17 апреля 09:54
За 70 лет население Израиля увеличилось в одиннадцать раз
Израиль 16 апреля 16:20
Американский политолог: В Азербайджане сформирована благоприятная атмосфера для всех народов
Политика 16 апреля 13:05
В Израиле открылся купальный сезон
Израиль 16 апреля 09:46
В Израиле назвали удар западной коалиции важным сигналом для Сирии
Израиль 14 апреля 10:27
Прекращено движение поездов между Хоф а-Кармель и Нетанией
Израиль 13 апреля 21:01
Около десяти тысяч палестинцев участвуют в столкновениях на границе с Газой
Израиль 13 апреля 18:23
В Израиле изобрели замену детектору лжи
Израиль 13 апреля 17:40
Военные Израиля и России имеют постоянный канал связи по Сирии
Израиль 13 апреля 12:58
Посол: Израиль имеет оперативные каналы связи с Вашингтоном по Сирии
Израиль 13 апреля 10:39
Президенты Польши и Израиля приняли участие в "Марше живых" в Освенциме
Европа 12 апреля 21:34
"Эль-Аль" меняет маршруты полетов из-за возможной атаки на Сирию
Израиль 12 апреля 17:46