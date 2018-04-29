Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран

29 апреля 2018 21:45 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воодушевлен готовностью США возглавить и поддержать широкую кампанию против ядерных амбиций и региональной экспансии Ирана, которую он назвал "величайшей угрозой миру", пишет РИА Новости.

Нетаньяху встретился в воскресенье в Тель-Авиве с новым госсекретарем США Майком Помпео, который заявил о наличии у американской администрации "всеобъемлющей иранской стратегии", которая учитывает не только атомный проект Тегерана, но и "неядерные" угрозы с его стороны, включая военное присутствие в Сирии.

"Иран должен быть остановлен, необходимо остановить его стремление к атомной бомбе, необходимо остановить его агрессию. Мы настроены сделать это вместе. Я в очередной раз очень воодушевлен твердой поддержкой, которую США оказывают Израилю и этой общей кампании, которая предполагает участие многих других стран", - сказал Нетаньяху, выступая с заявлением после переговоров.

"На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно - попытка Ирана обрести атомное оружие", - добавил он.

Трамп грозит ужесточить или, если это не удастся, аннулировать атомную сделку, которую в 2015 году заключили с Ираном шесть великих держав, в том числе США при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Помпео в Тель-Авиве сообщил, что в рамках "всеобъемлющей стратегии" американская администрация вместе со своими союзниками собирается также заняться "неядерными" угрозами со стороны Ирана - его ракетными программами, поддержкой движения "Хезболлах" в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене, размещением тысяч боевиков-шиитов в Сирии.

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Azernews Newspaper
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