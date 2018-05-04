Израиль отозвал свою кандидатуру на членство в СБ ООН - СМИ

Израиль отозвал в пятницу свою кандидатуру на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2019-2020 годы. Об этом, как передает РИА Новости, со ссылкой на источник в ООН сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, власти страны приняли соответствующее решение из-за низких шансов войти в состав непостоянных членов СБ ООН.

Как отмечает агентство, на два места от группы западноевропейских и других стран в Совбезе, помимо Израиля, претендуют Бельгия и Германия. Выборы должны состояться в Генеральной Ассамблее ООН в следующем месяце.

Совбез является основным органом ООН, отвечающим за поддержание международного мира и безопасности. В состав СБ входят 15 стран: пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и десять временных, которые ежегодно обновляются наполовину.

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