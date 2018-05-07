Израиль снимет ограничения для посещения арабами Храмовой горы в будние дни

7 мая 2018 15:32 (UTC+04:00)

Перед наступлением мусульманского месяца Рамадан министр обороны Израиля Авигдор Либерман издал распоряжение о серии шагов, направленных на облегчение жизни арабских жителей Палестинской автономии, сообщает Newsru.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой министерства обороны, в будние дни месяца Рамадан, а также в праздник Ид аль-Фитр будет обеспечен свободный доступ мусульман на Храмовую гору для молитвы, жители ПНА получат возможность свободно выезжать за границу через аэропорт Бен Гуриона, а часы работы КПП будут увеличены.

Отмечается, что решение было принято на основе оценки оперативной ситуации в Иудее и Самарии в рамках политики оборонного ведомства по улучшению повседневной жизни палестинских арабов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США"
Израиль 13:25
Нетаньяху заявил об особенности предстоящей встречи с Путиным
Израиль 10:07
Отношения с динамично развивающимся Азербайджаном представляют для Израиля особую ценность – Эхуд Барак
Общество 6 мая 16:48
Нетаньяху заявил о готовности к войне с Ираном
Израиль 6 мая 14:48
Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом
Израиль 5 мая 21:17
В Израиле не видят в России соперника на Ближнем Востоке
Израиль 5 мая 14:33
Экс-глава Минобороны Израиля призвал ввести санкции против Ирана
Израиль 5 мая 12:16
В Израиле рассказали, что Москва отслеживает действия Тель-Авива в Сирии
Израиль 5 мая 11:26
Тель-Авив может помешать поставкам С-300 Дамаску
Израиль 5 мая 10:39
В Израиле рассказали о "горячей линии" с российской авиабазой в Сирии‍
Израиль 5 мая 09:53
Израиль отозвал свою кандидатуру на членство в СБ ООН - СМИ
Израиль 4 мая 23:12
Байкеры и автомобилисты приурочили ко Дню Победы пробег через Израиль
Израиль 4 мая 17:57
В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке
Россия 4 мая 15:08
Аббас переизбран председателем исполкома ООП
Арабские страны 4 мая 13:03
В Израиле научились выращивать мясо в пробирках
Израиль 4 мая 09:57
Лавров напомнил о предложении провести в России саммит Израиля и Палестины
Россия 3 мая 17:55
Лавров: Данные Израиля о программе Ирана могут относиться к прошлому
Израиль 3 мая 17:15
Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки
Россия 3 мая 14:45