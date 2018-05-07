В Израиле сообщили о переносе посольства Парагвая в Иерусалим

Парагвай до конца мая перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил МИД еврейского государства, передают РИА Новости.

Парагвай стал третьей страной, принявшей такое решение, после США и Гватемалы.

"Парагвай откроет свое посольство в Иерусалиме до конца мая", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

По данным местных СМИ, на открытие посольства приедет президент Парагвая Орасио Картес.

"Отличные новости, свидетельствующие о том, что процесс международного признания Иерусалима столицей Израиля набирает обороты", - заявил МИД.

Замглавы израильского МИД Ципи Хотовели в своём микроблоге в Twitter поздравила президента Парагвая с "решением присоединиться к историческому переносу посольств в Иерусалим". "Еще один флаг прибывает в столицу Израиля", - написала Хотовели.

Перенос американского посольства в Иерусалим состоится через неделю - 14 мая, открытие гватемальского планируется двумя днями позже - 16 мая. Израильские власти говорят, что обсуждение аналогичных планов идет в Гондурасе, Румынии и Чехии, став предметом серьезных внутриполитических споров.

Сейчас все страны держат свои посольства в Израиле в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на часть которого претендуют палестинцы.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.