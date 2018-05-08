Мэр Иерусалима планирует назвать площадь в честь Трампа

8 мая 2018 12:06 (UTC+04:00)

Мэр Иерусалима Нир Баркат принял решение назвать площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме в честь американского президента Дональда Трампа, говорится в заявлении мэрии города, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Баркат установил в городе первый дорожный указатель с надписью "Посольство США" за неделю до переезда дипломатической миссии из Тель-Авива.

Согласно заявлению, год назад комитет по выбору названий, возглавляемый майором Яэлем Энтеббе и городским советом, объявил о намерении переименовать площадь, находящуюся напротив нового посольства США и на пересечении улиц Дэвида Флоссера и Кфара-Эциона.

Как сообщается в заявлении, муниципалитет планирует торжественное открытие площади с новым названием в течение следующих нескольких месяцев в присутствии представителей правительства США после того, как посольство переедет в Иерусалим.

Отмечается, что место будет названо "Площадью США в честь президента Дональда Трампа".

Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля.

Перенос американского посольства приурочен к 14 мая — дню 70-летия образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на здании, размещением там посла и небольшой группы сотрудников. Полноценная релокация, как ожидается, займет больше времени и потребует освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме.

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