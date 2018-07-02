В Хайфе открыт крупнейший в Израиле автовокзал

Крупнейшая центральная автостанция Израиля Мерказит ха-Мифрац была введена в эксплуатацию в Хайфе, сообщают израильские СМИ.

6 июня министр транспорта и разведки Исраэль Кац и мэр Хайфы Йона Яхав приняли участие в предварительной церемонии открытия самого крупного транспортного узла в Израиле.

Министр Исраэль Кац отметил, что «новый транспортный узел будет сочетать в себе самые современные системы общественного транспорта Хайфского мегаполиса и станет «центральными воротами» для жителей Хайфы и всего севера».

«Комплекс обеспечит удобное соединение Хайфы с близлежащими населенными пунктами, городами севера, центра, юга страны, а также Иерусалимом», — подчеркнул министр.

Стоимость строительства транспортного терминала — около 300 миллионов шекелей. Проект выполнен компанией «Яффе-Ноф».

Терминал будет сочетать в себе все существующие виды общественного транспорта Хайфы и пригородов, а также те, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшем будущем. Комплекс будет включать платформы и остановки Метронит, автобусов местных и междугородних маршрутов, станции прибрежной железнодорожной ветки, а также линии маршрута поезда на Нагарию и Кармиэль, «Поезда Долины», станцию такси («спейшл»).

В ближайшем будущем к ним присоединятся легкорельсовый поезд, который соединит Хайфу и Нацерет-Илит и Кармельский фуникулер («рахбалит»). Комплекс расположился на территории двухэтажного здания площадью 12 тысяч квадратных метров.

Здесь будут работать шесть транспортных операторов, ежедневно отправляющих на линию сотни пассажирских автобусов.

По оценкам Минтранса, пассажиропоток новой станции составит около 60 тысяч пассажиров в день. Планируется, что за год этот мегатерминал обслужит более 20 миллионов человек.

Новый транспортный узел расположился на северном въезде в Хайфу недалеко от перекрестка Чек-Пост.

Терминал включает в себя две части. Так называемое «северное крыло» представляет собой двухэтажное здание, оборудованное кондиционерами. На первом этаже расположены перроны Метронит и еще 14-ти автобусных платформ.

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