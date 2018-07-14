В Израиле заявили, что палестинцы продолжают обстреливать юг страны

14 июля 2018 16:32 (UTC+04:00)

Палестинские боевики выпустили в дневные часы субботы по меньшей мере 20 ракет и мин по югу Израиля в дополнение к как минимум 35 ночным пускам из сектора Газа, сообщил журналистам официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

Сирены тревоги продолжают звучать в приграничных городах и поселках, сигнализируя о продолжении обстрелов, часть которых парируется установками ПРО "Железный купол".

"По последним данным, в дневные часы выпущено по крайней мере 20 снарядов. Еще по меньшей мере 35 пуском были зафиксированы ночью", — сказал Конрикус на брифинге для журналистов.

Он добавил, что не располагает информацией о наличии пострадавших с израильской стороны.

Обстрелы начались ночью, когда ВВС Израиля начали наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа в ответ на пятничные пограничные беспорядки и запуск палестинцами через границу воздушных шаров и змеев с горючими веществами.

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