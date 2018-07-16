Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии - СМИ

16 июля 2018 01:05 (UTC+04:00)

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позиции сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA. По его информации, в результате атаки нанесен только материальный урон, жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Представитель командования ВС республики в заявлении агентству расценил израильское нападение "как новый акт агрессии".

"Это отчаянная попытка оказать поддержку бандам террористов, которые терпят поражение от сирийских войск в провинции Дераа и Эль-Кунейтра", - подчеркнул он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Военные Израиля атаковали палестинцев, пускавших через границу горящие шары
В мире 15 июля 16:23
В Израиле заявили, что палестинцы продолжают обстреливать юг страны
Израиль 14 июля 16:32
На границе Израиля с Газой сработали сирены тревоги
Израиль 14 июля 15:26
В Израиле насчитали более 30 ракет и мин, выпущенных ночью из сектора Газа
Израиль 14 июля 14:07
Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия 14 июля 13:31
В Израиле состоялся концерт, посвященный Муслиму Магомаеву (ФОТО)
Культура 14 июля 11:25
Лента новостей
У берегов Испании за два дня спасли почти 500 мигрантов
Европа 00:10
Эрдоган: Горжусь, что являюсь представителем турецкого народа
Турция 15 июля 23:19
Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
Европа 15 июля 22:17
Один из преступников, связанных с событиями в Гяндже, уничтожен при попытке подрыва гранаты
Общество 15 июля 21:49
США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск
США 15 июля 21:47
Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу
Европа 15 июля 21:41
В США при столкновении автобуса и нескольких машин погибли три человека, 22 пострадали
Европа 15 июля 21:29
Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018
Другие страны 15 июля 20:59
В Сумгайыте задержаны 18 активистов радикальной оппозиции и религиозных группировок
Происшествия 15 июля 20:31