Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии - СМИ

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позиции сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA. По его информации, в результате атаки нанесен только материальный урон, жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Представитель командования ВС республики в заявлении агентству расценил израильское нападение "как новый акт агрессии".

"Это отчаянная попытка оказать поддержку бандам террористов, которые терпят поражение от сирийских войск в провинции Дераа и Эль-Кунейтра", - подчеркнул он.

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