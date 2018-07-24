Израиль сообщил о повышенной готовности своих войск на границе с Сирией

Израиль последние несколько дней держит в повышенной готовности свои силы рядом с Сирией и многократно предупреждал, что не потерпит "переливов" через границу боевых действий между правительственными войсками и оппозицией, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

Военные, по его словам, сейчас проверяют, участвовал ли сбитый ими сирийский бомбардировщик в кампании, которая призвана вернуть юго-запад Сирии под контроль Дамаска.

"На протяжении последних дней мы наблюдали передвижения крупных сирийских сил в районах, близких к нашим границам. Возросшая активность, безусловно, усилила трения на разных уровнях. В результате различные компоненты нашей обороны получили приказ быть в состоянии повышенной готовности, чтобы при необходимости отразить любые посягательства на наш суверенитет и нарушения Соглашения о разъединении сил 1974 года", — сказал Конрикус на брифинге для журналистов.

Упомянутые договоренности предполагают наличие на стыке Израиля и Сирии полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН.

Конрикус говорит, что предостережения о недопустимости посягательств на границы Израиля или демилитаризованной зоны они передавали на разных языках по различным каналам, в том числе во вторник через ООН и "горячую" линию связи с российскими военными применительно к возросшей интенсивности действий авиации.

"Сегодня мы видели значительную активность в воздухе в этом районе. Мы передавали предупреждения по различным каналам на разных языках несколько раз в течение дня, чтобы избежать недоразумений", — сказал офицер, затруднившись ответить, были ли попытки урегулировать конкретный инцидент с сирийским самолетом.

Израильтяне говорят, что сбили бомбардировщик, в котором они опознали Су-24 или Су-22, после того, как тот на два километра зашел в контролируемое ими воздушное пространство. В армию признают, что зенитные ракеты Patriot поразили цель уже в пределах соседней страны.

"С нашей точки, зрения инцидент исчерпан. Но мы, конечно, остаемся в состоянии повышенной готовности к любым будущим событиям. Мы продолжаем передавать послания по различным каналам, в том числе через UNDOF (миротворческий контингент ООН на Голанах — ред.), что не потерпим никакого значимого нарушения соглашения о разъединении", — сказал Конрикус.

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