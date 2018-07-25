Сбитый Израилем сирийский самолет был истребителем Су-22

25 июля 2018 14:17 (UTC+04:00)

Сбитый во вторник израильскими ПВО сирийский самолет был истребителем Су-22, летчик, который им управлял, погиб, сообщил журналистам источник в командовании сирийской армии, передает РИА Новости.

"Это был Су-22. Летчик погиб", — сказал собеседник журналистов.

Он пояснил, что по принятому среди военных САР "кодексу", сирийские летчики стараются не попасть в плен.

Во вторник ПВО Израиля сбила сирийский самолет, который, по данным военных, зашел на два километра в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это является "грубым нарушением соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года. Дамаск утверждает, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов и границу страны не пересекал. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной.

Израильские военные, комментируя инцидент, ранее предположили, что сбитый ими самолет ВВС Сирии был либо фронтовым бомбардировщиком Су-24, либо истребителем-бомбардировщиком Су-22.

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