На севере Израиля сработали сирены тревоги

25 июля 2018 18:34 (UTC+04:00)

Сирены тревоги прозвучали на контролируемой Израилем части Голанских высот, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседней Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Подробности выясняются", — говорится в сообщении.

Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по летательным аппаратам или ракетами, приближавшимся со стороны Сирии. В юго-западных районах соседней страны, примыкающих к Израилю и Иордании, сейчас идет крупная операция правительственных войск.

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