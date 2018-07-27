Израиль стягивает дополнительные силы на Западный берег реки Иордан

Израильская армия стягивает два дополнительных пехотных батальона на Западный берег реки Иордан, опасаясь новых терактов, сообщил журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

Поводом для наращивания военного присутствия более, чем на тысячу человек стало проникновение 17-летнего палестинца в поселение Адам, где он ранил ножом трех израильтян прежде, чем был убит ответным огнем.

"В качестве предварительной меры мы решили усилить Центральный округ двумя пехотными батальонами. При необходимости туда будут направлены дополнительные силы", — сказал офицер.

Израильский батальон насчитывает в среднем 600 человек.

"Мы усилим ими потенциально горячие точки в различных районах Западного берега для противодействия тем, кто может почувствовать вдохновение последовать примеру сегодняшнего террориста", — пояснил Конрикус.

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