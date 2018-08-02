Министр обороны Израиля заявил, что ситуация в Сирии стабилизируется

2 августа 2018 17:17 (UTC+04:00)

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ситуация в Сирии возвращается к довоенному состоянию, а у Израиля не было и нет намерений вмешиваться во внутренние дела этой страны, передает РИА Новости.

"В Сирии, с нашей точки зрения, ситуация возвращается к состоянию, которое было до гражданской войны: то есть там есть точный адрес, есть ответственность и есть центральное правительство. Мы не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела Сирии", — заявил он. Слова министра приводит его пресс-служба.

При этом Либерман уточнил, что Израиль не собирается отказываться от интересов собственной безопасности. Он отметил, что в интересах президента Сирии Башара Асада вернуть ситуацию к норме.

"Предполагаю, что он сам все взвесит. Как я уже говорил, мы не откажемся от интересов нашей безопасности, и у нас нет намерения вмешиваться в их внутренние дела", — добавил министр.

Сирийская армия во вторник освободила от террористической группировки "Исламское государство" последние захваченные деревни в долине Ярмук на юго-западе провинции Дераа. Военная операция по выявлению и уничтожению оставшихся разрозненных бандформирований в районе продолжается, однако уже можно сказать, что под контроль Дамаска вернулась вся провинция Дераа и фактически вся соседняя провинция Кунейтра.

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