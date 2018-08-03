Израиль закрыл приграничную клинику для сирийцев

3 августа 2018 16:18 (UTC+04:00)

Израильские военные закрыли полевую клинику на границе с Сирией, которая в течение года принимала тысячи жителей соседней страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Военные не объясняют причин сворачивания "уникального гуманитарного проекта" и не комментируют, связано ли это с возвращением приграничных сирийских провинций под контроль Дамаска.

"С недавних пор приостановлена деятельность полевой клиники "Мазор-Ладах", уникального гуманитарного проекта, расположенного в израильском анклаве у границы с Сирией и защищаемого израильскими войсками", — сказано в пресс-релизе.

Военные сообщают, что уже начали демонтаж строений и вывоз оборудования клиники, которая функционировала с августа 2017 года при участии американских благотворительных организаций.

"Мазор-Ладах" специализировался на поликлинических услугах гражданскому населению, оказав за год помощь 6,8 тысячи сирийцев.

О судьбе иных проектов гуманитарной поддержки соседей израильтяне пока не сообщают.

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