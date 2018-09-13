Израиль открыл КПП "Эрез" на границе с сектором Газа

Власти Израиля приняли решение открыть КПП "Эрез" на границе с сектором Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает ТАСС.

По ее информации, в последние дни на границе Израиля с Газой наблюдалось "относительное спокойствие".

5 сентября израильские власти закрыли КПП "Эрез" из-за массовых беспорядков с участием палестинцев. "Участники столкновений бросали камни и нанесли ущерб инфраструктуре пограничного перехода с палестинской стороны, - отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля. - В результате было принято решение закрыть КПП "Эрез" до тех пор, пока не будут проведены ремонтные работы".

КПП "Эрез", расположенный в северной части сектора Газа, в основном задействован для пропуска в Газу и обратно официальных делегаций, направляющихся в сектор с гуманитарными целями, журналистов и палестинцев, прибывающих в Израиль по медицинским соображениям с одобрения властей еврейского государства.

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