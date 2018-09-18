Зампосла Израиля в Москве прибыла в российский МИД

Заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат прибыла в МИД России из-за крушения российского Ил-20 в Сирии, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что "в связи со сложившейся ситуацией" израильский посол был вызван в МИД.

Коэн-Гат прошла в здание, не став отвечать на вопросы прессы.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

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