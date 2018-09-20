Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита командующего ВВС

Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита в Россию командующего ВВС Израиля Амиками Норкина, передает ТАСС.

Сообщается, что он в четверг отправляется в Москву.

"По этому вопросу у нас нет комментариев", - сказали ТАСС в посольстве.

В среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Норкин вылетит в Москву утром в четверг.