Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита командующего ВВС

20 сентября 2018 12:40 (UTC+04:00)

Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита в Россию командующего ВВС Израиля Амиками Норкина, передает ТАСС.

Сообщается, что он в четверг отправляется в Москву.

"По этому вопросу у нас нет комментариев", - сказали ТАСС в посольстве.

В среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Норкин вылетит в Москву утром в четверг.

Планируется, что он представит данные по инциденту 17 сентября с российским самолетом Ил-20, включая основные выводы расследования происшествия.

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