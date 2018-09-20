Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита командующего ВВС

Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита в Россию командующего ВВС Израиля Амиками Норкина, передает ТАСС.
Сообщается, что он в четверг отправляется в Москву.
"По этому вопросу у нас нет комментариев", - сказали ТАСС в посольстве.
В среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Норкин вылетит в Москву утром в четверг.
Планируется, что он представит данные по инциденту 17 сентября с российским самолетом Ил-20, включая основные выводы расследования происшествия.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Новости по теме
Лента новостей
Самое читаемое