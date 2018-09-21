Американская компания покупает израильский "Мазор Роботика"

21 сентября 2018 12:26 (UTC+04:00)

Американская корпорация по производству медицинской аппаратуры Medtronic объявила о приобретении израильской компании "Мазор Роботика" по цене 58,5 долларов за акцию, что на 11% выше текущей рыночной цены компании, сообщает Newsru.

Сумма сделки – 1,6 миллиарда долларов. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний.

Следует отметить, что в 2016 году Medtronic пыталась купить "Мазор" по цене 10 долларов за акцию, однако руководство израильской компании тогда отказалось от сделки.

Израильская компания разработала "навигационную" систему Renaissance, помогающую хирургам при операциях на позвоночнике, а также систему Mazor-X, позволяющую проводить малоинвазивные операции на позвоночнике вместо масштабного хирургического вмешательства.

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