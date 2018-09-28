Нетаньяху призвал генсека ООН помочь с инспекцией "ядерного склада" в Иране

28 сентября 2018 12:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и попросил у него содействия в организации международной инспекции тайного склада ядерных материалов, который, по израильским данным, расположен в столице Ирана, сообщает в пятницу РИА Новости.

О существовании такого объекта Нетаньяху рассказал накануне в своем выступлении на Генассамблее ООН. Он обвинил иранцев в стремлении ввести в заблуждение мировое сообщество и сохранить наработки, которые могут быть использованы для создания в будущем атомного оружия.

"Глава правительства Израиля попросил генерального секретаря обратиться к генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано с требованием провести проверку информации о секретном атомном хранилище в Тегеране, которую премьер-министр раскрыл, выступая в Генассамблее ООН, и провести инспекцию на этом объекте", — сообщила пресс-служба Нетаньяху.

Израильский лидер утверждает, что на складе в Тегеране могут храниться порядка 300 тонн оборудования и материалов, от которых иранцы начали спешно избавляться, чтобы избежать разоблачения. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ назвал Израиль "единственным режимом в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения".

Нетаньяху, по сообщению его пресс-службы, также призвал Гутерреша добиваться от правящего в секторе Газа движения ХАМАС освобождения двух пленных израильтян и возвращения останков двух погибших военнослужащих. Премьер-министр подчеркнул важность продолжения деятельности миротворческих контингентов ООН на границах Израиля с Ливаном и Сирией при полном выполнения ими своих мандатов, сказано в сообщении.

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