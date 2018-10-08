Израиль построит крупнейший в мире опреснительный завод

Израиль получил заявки от семи групп на строительство крупнейшей в мире опреснительной установки в Сореке в центре Израиля, мощностью около 200 миллионов кубометров воды в год. Об этом в понедельник сообщает MIGNEWS со ссылкой на Министерство финансов.

"Новый объект, который, как ожидается, станет крупнейшим в мире в своем роде, увеличит производство воды в Израиле на 25 процентов и поможет системе водоснабжения справиться с хроническим ухудшением состояния природных источников воды в стране”, - сказано в сообщении министерства.



На объекте уже действует меньший опреснительный комплекс. В министерстве заявили, что запросы были поданы от компаний израильской IDE Technologies и израильской GES, китайской PMEC и Hutchinson, Французской Suez, a также от товарищества испанской Acciona и израильского Allied.

Когда новый объект будет введен в эксплуатацию, израильские опреснительные установки смогут обеспечивать 85 процентов спроса на потребление воды в стране.

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