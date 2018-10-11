Белорусские продукты питания будут представлены на выставке в Тель-Авиве

11 октября 2018 17:06 (UTC+04:00)

Беларусь примет участие в выставке продуктов питания и напитков Israfood, которая пройдет в Тель-Авиве с 28 по 30 ноября. Об этом в четверг сообщает БЕЛТА со ссылкой на выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

На выставке будет организована экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature. Свою продукцию представят предприятия "Красный пищевик", "Cлодыч", "Минский завод игристых вин", "Криница", "Минский маргариновый завод" и "Витебский маслоэкстракционный завод". Белорусские предприятия любой формы собственности, заинтересованные в экспорте своей продукции на израильский рынок, могут подать заявки на участие в выставке до конца октября. Экспозиция будет располагаться в приоритетном месте - в главном коридоре центрального зала - и отличаться ярким художественным оформлением стендов.

Белорусские продукты питания представят на Israfood во второй раз. По результатам участия в прошлогодней выставке "Красный пищевик" заключил договор с израильской компанией на поставку пробной партии сладостей.

В Израиле, несмотря на развитое сельское хозяйство, отмечается большой спрос на качественные продукты питания из-за рубежа. В настоящее время в этой стране представлена продукция более 20 белорусских предприятий. Среди них "Коммунарка", "Спартак", "Красный Мозырянин", "Глубокский молочноконсервный комбинат", "Санта Бремор", "Стародорожский плодоовощной завод", "Минский завод игристых вин", "Минскхлебпром". Прорабатываются возможности поставок на рынок Израиля белорусских молочных продуктов, мороженого, чипсов, рапсового масла/

Как отметил директор предприятия "Белинтерэкспо" Евгений Введенский, участие белорусских производителей в выставке позволит установить контакты с крупнейшими представителями пищевой отрасли Израиля. "Israfood является местом встречи ключевых торговых сетей, импортеров и производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Израиля", - добавил он.

Организатором белорусской экспозиции выступает предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Израиле и посольства Израиля в Беларуси.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль планирует привлечь 13 тыс студентов
Израиль 15:32
Беларусь и Китай подписали соглашения по проектам технико-экономической помощи
Беларусь 15:16
Беларусь в 2019 году увеличит поставки мясной продукции в Россию
Беларусь 13:45
Таиланд заинтересован в прямых поставках продукции из Беларуси
Беларусь 12:52
Армия Израиля признала ложной тревогой сирены ПРО на границе Газы
Израиль 12:22
В Минске подвели итоги конференции по кибербезопасности
Беларусь 11:31
Лента новостей
Обнародована численность населения Азербайджана на сентябрь 2018 г.
Общество 17:32
На каких животных и птиц можно охотиться в Азербайджане
Общество 17:29
LTE провайдер Азербайджана готовится к коммерческому запуску ТВ-услуг
ИКТ 17:28
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт группы Михаила Турецкого "Сопрано"
Общество 17:24
В Азербайджане начинается борьба с недобросовестными страховыми агентами (Эксклюзив)
Бизнес 17:19
Азербайджанский сухогруз будет плавать в водах Азовского, Черного и Средиземного морей (ФОТО)
Бизнес 17:14
Представлен первый прототип турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
Бизнес 17:09
Личные вещи Ростроповича и Вишневской выставят на торги в Лондоне
Культура 17:09
На английском языке вместо слова «Turkey» будет использоваться «Turkish» - министр
Туризм 17:03