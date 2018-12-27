Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт авиаудара по Сирии

Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил, что страна нанесла авиаудар по Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник вечером самолеты ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в ходе налета был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих, хотя большинство израильских ракет были сбиты. Атака была беспрецедентно длительной — более полутора часов. Представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что израильская авиация нанесла удары по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, сотрудник, о котором идет речь, поделился с агентством информацией на условиях анонимности. По его словам, авиаудар поразил иранский склад и логистические цели, используемые для передачи оружия движению "Хезболлах". Кроме того, он сообщил, что Израиль также устранил сирийскую зенитную установку неподалеку от Дамаска, которая обстреливала израильские военные самолеты.

Израильтяне официально не признают и не отрицают причастность к авианалету на соседнюю страну. Они говорят, что задействовали комплекс противовоздушной обороны для перехвата сирийской зенитной ракеты, выпущенной, вероятно, в ходе отражения атаки.

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