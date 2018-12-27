Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт авиаудара по Сирии

27 декабря 2018 10:06 (UTC+04:00)

Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил, что страна нанесла авиаудар по Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник вечером самолеты ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в ходе налета был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих, хотя большинство израильских ракет были сбиты. Атака была беспрецедентно длительной — более полутора часов. Представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что израильская авиация нанесла удары по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, сотрудник, о котором идет речь, поделился с агентством информацией на условиях анонимности. По его словам, авиаудар поразил иранский склад и логистические цели, используемые для передачи оружия движению "Хезболлах". Кроме того, он сообщил, что Израиль также устранил сирийскую зенитную установку неподалеку от Дамаска, которая обстреливала израильские военные самолеты.

Израильтяне официально не признают и не отрицают причастность к авианалету на соседнюю страну. Они говорят, что задействовали комплекс противовоздушной обороны для перехвата сирийской зенитной ракеты, выпущенной, вероятно, в ходе отражения атаки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп в течение полутора лет обсуждал вывод войск из Сирии
США 07:19
Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Арабские страны 05:00
Нетаньяху будет присутствовать на инаугурации избранного президента Бразилии
Израиль 03:52
В Германии заявили о преждевременности констатации победы над ИГ
Европа 26 декабря 19:29
Кнессет Израиля лишил террористов права на досрочное освобождение
Израиль 26 декабря 17:21
Захарова: Контроль над оставляемыми США территориями САР должен отойти Дамаску
Россия 26 декабря 16:02
Лента новостей
Министр обороны Великобритании обеспокоен участием Huawei во внедрении связи 5G в стране
Европа 10:14
Основные индексы на биржах Китая вслед за Нью-Йорком демонстрируют позитивную динамику
Китай 10:10
В 2018 году азербайджанские спортсмены завоевали свыше 750 медалей - министр
Общество 10:08
Россия готова заняться строительством железных дорог в Таиланде
Россия 10:01
Госоператоры связи Азербайджана перешли на усиленный режим работы
ИКТ 09:58
СМИ: Евросоюз остается уязвимым по отношению к спадам в экономике США
Европа 09:55
Серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 09:44
Обнародованы нерабочие дни в следующем году в Азербайджане
Общество 09:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря
Финансы 09:31