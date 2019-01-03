При эвакуации форпоста Амона пострадали более 20 израильских полицейских

3 января 2019 15:40 (UTC+04:00)

Число сотрудников полиции, пострадавших в ходе столкновений с поселенцами при эвакуации форпоста Амона, увеличилось до 23 человек, передает Trend со ссылкой на издание Jerusalem Post.

Полиция Израиля начала операцию по эвакуации форпоста в четверг утром, ранее сообщалось о семи пострадавших, из них пять были сотрудниками полиции.

Как пишет издание, 23 сотрудника полиции пострадали, также есть пострадавшие среди поселенцев. Кроме того, семеро активистов были задержаны.

Амона, расположенная рядом с еврейским поселением Офра и фактической палестинской столицей Рамаллахом, считается крупнейшим из сотни форпостов оккупированного Западного берега - объектов поселенческого самостроя, нелегальных не только с точки зрения международного права, но и внутреннего израильского законодательства. Она имеет символическое значение, став 11 лет назад ареной масштабных столкновений тысяч силовиков с поселенцами, воспротивившихся сносу самостроя.

Полиция уже проводила операцию по сносу форпоста в феврале 2017 года. Однако, как пишет издание Jerusalem Post, в прошлом месяце молодые люди снова обосновались на его территории.

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