ХАМАС Израилю: "Если мы не получим катарских денег, ждите эскалации"

15 января 2019 13:58 (UTC+04:00)

Ливанская газета «Аль-Акбар» сообщает, что Израилю через Египет передано сообщение ХАМАСа, в котором правящая группировка угрожает обострением на границе, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

В сообщении указывается, что у Израиля было много возможностей для реализации договоренностей, но он медлит. Как пишет источник, «промедление — результат политической нестабильности в Израиле».

В случае, если Израиль не передаст очередной катарский транш 15 миллионов долларов наличными, ХАМАС обещает отвести силы сдерживания от пограничного забора и «эскалацию конфликта».

Сегодня, как ожидается, в Газе соберется оргкомитет «Марша возвращения», чтобы определить дальнейшую тактику борьбы.

Доставка в Сектор Газа наличных долларов была приостановлена Израилем на прошлой неделе после обстрела израильской территории. Ракета была выпущена по Ашкелону и перехвачена системами ПВО.

Вчера министерство здравоохранения Газы сообщило о смерти 14-летнего подростка, который был ранен в пятницу в столкновениях на границе.

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