Израиль задействовал механизм связи с Россией в ходе ударов по Сирии

21 января 2019 12:50 (UTC+04:00)

Израиль задействовал механизм экстренной связи с военными России во время нанесения ударов по Сирии минувшей ночью, сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов в понедельник официальный представитель Армии обороны еврейского государства Джонатан Конрикус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Механизм деконфликтизации по Сирии поддерживается обеими сторонами - Израилем и Россией. Он используется и сейчас, пока мы говорим. Он был рутинно задействован в соответствии со стандартными процедурами прошедшей ночью", - сказал израильский военный.

Удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля - земля" по израильской территории в воскресенье, ВВС Израиля атаковали иранские склады с оружием, объект сил разведки, тренировочный лагерь и батареи сирийских ПВО, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны. В воскресенье израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету, запущенную по Голанским высотам. Ранее в тот же день сирийское агентство SANA сообщило, что системы ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку на юге страны.

13 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Тегерана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране. Он также признал факт удара в ночь на 12 января по складу с оружием в аэропорту Дамаска.

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