В Израиле найдены фигурки лошадей первого тысячелетия до нашей эры

Сразу две замечательные находки обнаружили жители Израиля после проливных дождей, которые прошли в регионе в январе. Глиняные фигурки датируются примерно девятым и третьим веком до нашей эры, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Семья Голдберг собирала грибы в районе Кфар Рупин возле Бейт Шеана, когда две девочки принесли маме вместо грибов глиняную голову лошади.

Профессор Ади Эрлих определяет фигурку, как относящуюся к эпохе Израильского царства начала первого тысячелетия до нашей эры. В это время увеличилось значение лошадей из-за потребностей в мобильности, что нашло отражение в искусстве и изготовлении бытовых предметов с их изображениями.

Практически одновременно вторая «лошадка» была найдена жителем Акко в районе Тель Акко и относится в эллинистическому периоду, примерно 200 лет до нашей эры.

Тело лошади не сохранилось, однако, профессор Эрлих говорит, что обычно такие фигурки изготавливались со всадником на спине.

В израильском Управлении древностей говорят, что после сильных дождей земля нередко отдает скрытые древности.

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