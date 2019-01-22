В Израиле найдены фигурки лошадей первого тысячелетия до нашей эры

22 января 2019 12:34 (UTC+04:00)

Сразу две замечательные находки обнаружили жители Израиля после проливных дождей, которые прошли в регионе в январе. Глиняные фигурки датируются примерно девятым и третьим веком до нашей эры, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Семья Голдберг собирала грибы в районе Кфар Рупин возле Бейт Шеана, когда две девочки принесли маме вместо грибов глиняную голову лошади.

Профессор Ади Эрлих определяет фигурку, как относящуюся к эпохе Израильского царства начала первого тысячелетия до нашей эры. В это время увеличилось значение лошадей из-за потребностей в мобильности, что нашло отражение в искусстве и изготовлении бытовых предметов с их изображениями.

Практически одновременно вторая «лошадка» была найдена жителем Акко в районе Тель Акко и относится в эллинистическому периоду, примерно 200 лет до нашей эры.

Тело лошади не сохранилось, однако, профессор Эрлих говорит, что обычно такие фигурки изготавливались со всадником на спине.

В израильском Управлении древностей говорят, что после сильных дождей земля нередко отдает скрытые древности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На побережье Израиля прошли испытания новой системы ПВО
Израиль 10:20
Азербайджан ведет переговоры по поставкам своей табачной продукции в Европу
Бизнес 21 января 18:05
Новый аэропорт Израиля "Рамон" за год примет 2 млн пассажиров
Израиль 21 января 17:54
Нетаньяху: Израиль ударит по любой стране, представляющей для него угрозу
Израиль 21 января 17:26
В Ливане призвали арабские страны помочь прекратить удары Израиля по Сирии
Арабские страны 21 января 15:02
Израиль задействовал механизм связи с Россией в ходе ударов по Сирии
Израиль 21 января 12:50
Лента новостей
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Общество 13:06
Азай Гулиев: Освобождение Мехмана Гусейнова разочарует дельцов от политики внутри и за рубежом
Политика 13:05
В Турции незначительно выросли объемы импорта LPG
Энергетика 13:03
Bank Respublika сделал условия кредитования более выгодными!
Финансы 13:03
Россия и Иран согласовали поставки субпродуктов овец в Исламскую республику
Экономика 13:01
В Азербайджане усилят борьбу с фальсификацией молочной продукции
Бизнес 12:56
В Азербайджане стартовал подготовительный этап съемок исторического художественного фильма с участием мировых звезд (ФОТО)
Общество 12:52
В Турции задержаны свыше 50 военных
Турция 12:51
Глава МИД РФ и спецпосланник ООН обсудили урегулирование кризиса в Сирии
Арабские страны 12:44