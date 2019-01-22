Израильская компания поставит радары финской армии

ELTA Systems Ltd. — израильский производитель оборонной продукции, специализирующийся на радиолокационных средствах, дочернее предприятие концерна «Израильская аэрокосмическая промышленность», — подписала соглашение о поставках компактных многоцелевых радиолокационных систем для финской армии, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

По сообщению израильской газеты «Джерузалем пост», финская армия выбрала продукцию израильской компании среди нескольких конкурентов, радар был испытан в Финляндии весной 2018 года и полностью удовлетворил заказчика. Мобильная система MMR — средство противовоздушной обороны и определения местоположения вражеских объектов, которое позволяет обнаруживать, классифицировать и отслеживать воздушные цели, в то же время генерируя картину воздушной обстановки в реальном времени. В апреле ELTA Systems Ltd. отметила продажу за рубеж сотой системы MMR на общую сумму свыше 1,9 млрд долл.

MMR, первоначально разработанная для ЦАХАЛа и улучшенная для системы противоракетной обороны «Железный купол» десять лет назад, в настоящее время является основным элементом для «Железного купола», «Пращи Давида» и наземной ракетной системы ближнего и дальнего действия «Барак». С 2011 года радар был проверен на более чем 1500 перехватов боевых ракет и продолжает совершенствоваться с помощью новейших технологий.

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